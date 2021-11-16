Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son dönemde eczanelerde birçok ilaca ulaşılamıyor. Kanser, kalp ve diyabet gibi hayati öneme sahip ilaçların dışında, soğuk algınlığı ilaçları bile karaborsaya düşmüş durumda. Eczacılar kendilerine ürün gelmediğini iddia ederken ilaç depolama şirketleri de dağıtımların devam ettiğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye’ye giren bütün ilaçların barkodlu olduğunu belirterek ‘stokçuluk’ yapıldığını vurguluyor. Gazetemize konuşan bakanlık yetkilileri “Piyasada olmayan ilaç yok. Her yıl bakanlık ilaç fiyatlarında kuru güncelliyor. Bu da şubat ayının ikinci haftası yapılıyor. Geçen yıl şubat ayında avro kuru 4,95 liradan sabitlendi. Şimdi avro artınca, depocular veya eczacılar devletin yeni kur belirlemesini bekliyor. Yaşanan sıkıntı stokçuluktan ibaret” açıklamasında bulundu.

BAKANLIK: SIKI TAKİPTEYİZ

Yetkililer, bulunamayan ilaçların tedariki için vatandaşların kendileri ile iletişime geçebilecekleri dile getirerek, şunları ifade etti: İlaçlardaki kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının şubat ayında yapılacak. İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmekte. İlaçların tamamı barkodlu giriyor. Biz hangi ilaç nerede görebiliyoruz. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmekte. Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol ediliyor. Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmedi. Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat hâlinde. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli tedbirler tarafımızca hızla alınıyor. Denetim birimlerimizce tespiti hâlinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacak. Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için ‘ilac.tuketici@titck.gov.tr’ ya da ‘halkla.iliskiler@titck.gov.tr’ adreslerine e-Posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilir.



Eczanelerde stokçuluk iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı denetimleri artırdı

STOKÇULARA CEZA KESİLDİ

Yaşanan stokçuluk ile ilgili Sağlık Bakanlığının incelemeleri bütün hızıyla sürüyor. Bakanlık yetkilileri, Türkiye genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimlere başladı. Buralarda kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. İTS kayıtları ile stokları arasında farklılık olduğu tespit edilen eczanelerle ilgili tutanak tutuldu. Eczacılara “satışını yaptıkları ilaçlara ilişkin İTS bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları” konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yargıtay'dan reçetesiz antibiyotik satan eczacı için karar Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken Yargıtay 19. Ceza Dairesi, eczacıya reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğine hükmetti.