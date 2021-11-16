Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, ocak-eylül döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 azalarak 1 milyon 86 bin 539’a geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 5.893 oldu. Türkiye’nin yabancılara gerçekleştirdiği konut satışı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372’ye ulaştı ve 2020 genelindeki satış rakamlarını geride bıraktı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu.

Ocak-ekim döneminde en çok konutu 7.188 adetle İranlılar alırken onları 6.547 ile Iraklılar, 3.658 ile Ruslar, 2.277 ile Afganlar izledi

İPOTEKLİ SATIŞTA KIPIRDAMA

Ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak kayıtlara geçti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ipotekli konut satışlarının son 20 yıldaki en düşük seviyesine gerilediğini belirterek “2017’den önce satılan konutların en az yüzde 30’u için banka kredi kullanılırken bu oran bu yıl yüzde 19 seviyesine kadar geriledi. Geçen kamu bankalarının faiz indirim kampanyası ile tarihî rekorlara sahne olan gayrimenkul sektörü, bu yılki faiz kampanyasına temkinli yaklaştı” açıklamasını yaptı. Durbakayım, 10 yıl önce yabancıların sene boyunca satın aldığı konutların sayısının toplamdan aldığı payın binde 8 olduğunu hatırlatarak “Şimdi bu oran yüzde 3,9 seviyesine yükseldi. Ekimde ise yüzde 4,3 oldu” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak Kentleşme giderek hızlanırken, konut yapımı ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmalar gelecek yıl da devam edecek. TOKİ, 50 bin sosyal konutluk proje hayata geçirecek.

DEĞERLEME KRİZİ ÇÖZÜLDÜ, 50 BİN SATIŞ HAYALİ TAZELENDİ

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya satışta artış oranının eylülde yüzde 25,8 olduğuna işaret ederek “Değerleme sistemindeki 20 Eylül’deki değişikliğin ekimde satış artış ivmesindeki azalma olarak yansıdığını görüyoruz. Fakat Bakanlığın aldığı çözüm kararı, krizin derinleşmesini engellerken bu yıl 50 bin adetlik satış hayalimizi de tazeledi. Yıllık sepet fiyatımız da arttığı için artık önümüzdeki yıl 10 milyar dolarlık satış hedefini konuşacağız” dedi

Ekim ayında konut satışları yüzde 14,9 arttı Son dakika haberine göre; konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ise ilk sırayı 1265 konut ile İran vatandaşları alırken, onu sırasıyla 926 konut ile Irak ve 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Konut fiyatları 4 yılda 4 kat arttı İstanbul’da konut fiyatları 2017 yılından bu yana 4 kat arttı. En büyük yatırım araçlarından biri olan konutta 1700-2000 TL olan metrekare fiyatların aynı bölgelerde 7000-8000 TL’ye yükseldi.