Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İSTANBUL

Pandemi sebebiyle dünyada yaşanan çip krizi en fazla otomotiv sektörünü etkiledi. Bazı küresel markalar çip bulunamaması nedeniyle üretimlerine ara verirken bazıları ise kapasitelerini aşağı çekti. Yaşanan durum bayi satışlarına da yansıdı. Otomobil almak isteyenler iki ay beklemek zorunda kaldı. Bir yandan da döviz kurunun etkisiyle fiyatlara zamlandı. Basit bir örnekle açıklarsak; geçen ağustos ayında 155 bin liraya satılan Fiat Egea’nın Easy modeli, bugün 195 bin liraya çıktı. Piyasada aracın da bulunamaması otomobili altın değerine yükseltti. Birçok alıcı bu durumu kendi aleyhine çevirerek yatırım aracına dönüştürdü. Otomobilini alan kişi, kontak çevirmeden internet üzerinden 20-30 bin lira kâr ile satışa çıkarmaya başladı. Kısaca ağustos ayında 155 bin liraya alınan bir Fiat Egea, bugün internette, sıfır kilometre olarak 230 bin liraya alıcı buluyor. Bu da otomobili bir yatırım aracına dönüştürdü.



Ağustosta 155 bin liradan satılan Fiat Egea bugün 200 bin liraya yakın alıcı buluyor

ATIRIM İÇİN ALIYORLAR

Ağustos ayında döviz kurunun 8,42 TL olduğu düşünüldüğünde 155 bin liralık bir alım yapan kişi, bugün yüzde 16 kâr elde ederek parasını 186 bin liraya yükseltmiş olacaktı. Aynı şekilde o dönem gram altın alan bir kişinin 192 bin lirası olacaktı. Altın yatırımcısının da yüzde 18 kazancı bulunuyor. Ancak otomobil alan bir kişi, bugün yüzde 40’ın üzerinde prim yaptı. Bu hesabı gören kişiler otomobil bayilerine adeta akın ediyor. Konuştuğumuz Fiat bayii satış danışması Ebru Hanım “Artık insanlar binmek için değil, yatırım için otomobil alıyor. Bugün bizim sırada bekleyen 320 müşterimiz var. Ağustos ayında otomobil siparişi verenlere yeni teslimler yapıyoruz. Alan kişi yüksek rakamlara internete koyuyor. Sıra beklemek istemeyenler de buralardan otomobili alıyor” dedi. Satış danışmanı, her ne kadar serbest piyasa da olsa, yaşanan durumun etik olmadığını belirterek “Bizim mevcut müşterimizi de kaçırıyorlar. İnternette 20 bin lira veren kişi anında aracına sahip oluyor” diye konuştu.

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