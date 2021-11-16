Türkiye Gazetesi

Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı.

Çeyrek altın bin liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı.

Ons fiyatı yüzde 1'e yakın yükselişle 1870 dolara geldi. Dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatının 611 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

ÇEYREK TARİHİ ZİRVEDE

Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELİŞTE

Eylül ayının ilk haftasından itibaren yükseliş trendinde olan ve son 6 işlem gününde de üst üste yükselen dolar/TL ise bugün tarihi zirvesini 10,20'ye kadar taşıdı.

Euro/TL ise 11,58'lerde alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Doların 10 lirayı geçmesi öncesi ve sonrasında indirimin süreceğini bekleyen uzmanlar çoğunlukta olsa da pas geçme ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor.

Tamamlanan piyasa anketleri PPK’da 100-150 baz puanlık indirimin olacağı beklentilerinin ağır bastığını gösteriyor.

Ne altın, ne döviz... En iyi yatırım aracı otomobil Çip krizi nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısı, bayilerde sıra oluşturdu. Artan döviz kuru otomobil fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ağustosta 155 bin liradan Fiat Egea alan bir kişi, bugün bayi satış fiyatına göre 40 bin lira kâr elde etti.

Dolar ve altından tarihi rekor Yükselişine devam eden dolar ve altın yeni haftaya rekorla başladı. Dolar 10,05'le, altının gram fiyatı ise 603 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.