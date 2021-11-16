Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi olan Bitcoin’i geliştiren kişi olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun servetiyle ile ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 15’İNCİ KİŞİSİ

Yapılan araştırmalar sonrasında Bitcoin’in son dönemdeki tarihi zirvesinin ardından Nakamoto’nun dünyanın en zengin 15’inci kişisi olduğu belirtildi.

NET SERVETİ 73 MİLYAR DOLAR

Nakamoto’nun net servetinin 73 milyar dolar olduğu açıklanan çalışmada, 750 bin ila 1,1 milyon BTC’ye sahip olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

YIL SONUNDA 100 BİN DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Bitcoin fiyatı, geçen yıla göre yüzde 300'den fazla bir artışın ardından bu ayın başlarında 68 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önde gelen bir tahmin modeli, yıl sonundan önce kripto para biriminin 100 bin doların üzerine çıkabileceğini tahmin ederken, bunun gerçekleşmesi durumunda Nakamoto'nun yatırımcı Warren Buffett ile eşit bir servetle dünyanın en zengin ilk 10 kişi arasına yükselebileceğini vurguladı.

10 YILDA 10 MİLYONDAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Satoshi Nakamoto, 2009 yılının Ocak ayında Bitcoin’i piyasaya sürmeden önce 2008 yılında yayımladığı projede dijital para birimi vizyonunu anlatmıştı. Yaklaşık iki yıl projede diğer geliştiricilerle işbirliği yapan Nakamoto, daha sonra ortadan kaybolurken on yıldan fazla bir süredir kimliğini gizliyor.

Nakamoto'ya ait olduğuna inanılan birkaç Bitcoin cüzdanında hareket olmadığı belirtilirken, cüzdanlardaki kripto paraların on yılda yüzde 10 milyondan fazla değer kazandığı bildirildi.

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