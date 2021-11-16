Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13,3 oldu.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,0, 3,2 ve 2,0'lık artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 30,9 ve İzmir'de 34,8 yükseldi.

Öte yandan Merkez Bankası'nın veri setine göre eylülde Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi.

Konut fiyatları 4 yılda 4 kat arttı İstanbul’da konut fiyatları 2017 yılından bu yana 4 kat arttı. En büyük yatırım araçlarından biri olan konutta 1700-2000 TL olan metrekare fiyatların aynı bölgelerde 7000-8000 TL’ye yükseldi.

Konut fiyatları arttı, satışlar azaldı Konut bedellerinin artış göstermesiyle birlikte, azalış gösteren satış fiyatları bu ay da bi önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 17 düştü.

Konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor İnşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 35,5 arttı. Türkiye Müteahhitler Birliği “Maliyet baskısı sürüyor, ev fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Dar gelirli için uzun vadeli finansman modelleri şart” açıklamasında bulundu