Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı tasarı sonrası kripto para piyasalarında düşüş sürüyor. Yaşanan düşüşle kripto piyasa değeri yüzde 3.4 daraldı ve 2 trilyon 718 milyar dolara düştü.

KRİPTO PARA PİYASALARI DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 08.40 itibariyle kripto piyasa değeri yüzde 3.4 daraldı ve 2 trilyon 718 milyar dolara düştü.

BITCOIN’DE SERT DÜŞÜŞ

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 2.9 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 59 bin 784 dolar seviyelerine indi. Böylece kasım ayının başından beri BTC ilk kez 60 bin doların altına geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.49'a yükseldi.

4 BİN 177 DOLARA İNDİ

Ethereum'un değer kaybı ise BTC'nin üzerinde oldu. ETH yüzde 4.4 düşerek 4 bin 177 dolara indi.

Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.3 azalarak 1.09 dolara geriledi.

DOGECOIN DE DÜŞÜŞTEN PAYINI ALDI

Dogecoin de piyasayla benzer oranda düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.6 azalarak 23 cent seviyesini gördü.

Bazı kripto para borsalarında BTC halen 60 bin doların üzerinde işlem görürken bazılarında ise 59 bin dolar bandında işlem görüyor. Söz konusu 59 bin 784 dolarlık veri borsaların ortalamasını ifade ediyor.

Bitcoin’i geliştiren Satoshi Nakamoto’nun serveti açıklandı! En büyük kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin’i geliştiren Satoshi Nakamoto’nun kripto parada yaşanan artışla dünyanın en zengin 15’inci kişisi olduğu açıklandı. Nakamoto'nun bireysel servetinin 73 milyar dolar olduğu açıklanırken, 750 bin ila 1.1 milyon BTC arasındaki kripto varlıklarının olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları harekete geçti: 77 bin Bitcoin satışı yaptılar Uzun vadeli düşünen Bitcoin yatırımcıları, Mayıs ayından bu yana ilk kez harekete geçtiler. Yatırımcıların ilk kez ellerinde bulundurdukları Bitcoin’leri satarak net pozisyonlarını azalttıkları belirtildi. Geçtiğimiz 7 gün içerisinde toplam 77 bin 778 Bitcoin satışı gerçekleştirdiler. Bitcoin rekor seviyeden gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 65 bin dolar sınırında bulunuyor.

Kripto para piyasaları yükselişe devam ediyor: Bitcoin’den yeni rekor geldi Kripto para piyasaları yükselişe hız kesmeden devam ediyor. Hafta başında ilk kez 3 trilyon dolar barajını aşan piyasalar yerini korudu. Bitcoin ise 68 bin dolar barajını aşarak rekorunu yeniledi.