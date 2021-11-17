Türkiye Gazetesi

Dolar'da yaşanan yükseliş, altın fiyatlarında da sert yönlü çıkışa sebep oldu. Dün tarihinde ilk defa dört haneli rakamları gören çeyrek altın, bugün kendi rekorunu bir daha kırarak 1019 lira seviyelerine ulaştı. Altındaki çıkışa yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekonomist Selçuk Geçer, altının yükselişinin devam edeceği sinyalini vererek, gram altın için 700 lira tahmininde bulundu.

17 KASIM ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada gram altın, 620,92 TL alış, 621,05 TL satış fiyatıyla güne başladı. Çeyrek altın fiyatı ise güne, 995 lira alış, 1019 lira satış fiyatıyla başlarken, yarım altın 1.958,20 TL alış, 2.008,97 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki kapanışını 3 bin 950 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını ise 3 bin 854 TL alış ve 3 bin 967 satış fiyatı üzerinden el değiştiriyor.

ÜNLÜ EKONOMİST GEÇER'DEN 700 LİRA TAHMİNİ

Dolar ve altın piyasaları ile ilgili öngörülerde bulunan Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından gram altın fiyatı için çarpıcı bir tahminde bulundu. Geçer, Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Gram 700 hayırlı olsun...” diyerek, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğine yönelik sinyal verdi.

Ekonomist Geçer, yapmış olduğu bir diğer twitter paylaşımında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB)18 ekim tarihinde Para Politikası Kurulu toplantısına dikkat Çekerek, “Merkez Bankası 100 baz indirir diyenler yine çok şaşıracak” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları hız kesmeden yükseliyor: Trabzon hasır setinde rekor fiyat Altın yükselişine devam ediyor. Altının gram fiyatı 600’e çıkınca düğünlerin vazgeçilmez takısı Trabzon hasır setinin fiyatı da arttı. 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı 320 bin TL’ye yükseldi.

Vatandaşın 'altın' endişesi Bir süredir yakaladığı çıkış eğilimi, yeniden inişli çıkışlı bir grafiğe giren altın vatandaşta paniğe neden oldu. Vatandaşın endişesinin alım oranlarına etki ettiğini söyleyen vatandaşlar durgunluktan şikayetçi.