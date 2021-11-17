Türkiye Gazetesi

Bloombergh HT’de yer alan habere göre, dolar/TL'deki sert yükselişin, akaryakıt sektörüne zam şeklinde yansıması bekleniyor. Söz konusu zammın cuma gününden itibaren olması ve 48 ile 52 kuruşluk bir artışın yaşanması öngörülüyor. Henüz zamma ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



"DOLARIN DÜŞERSE ZAM İPTAL OLACAK"

Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.

Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekti.

Otogaza 25 kuruş zam geldi Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 25 kuruşluk zam yapıldı.

LPG'ye 25 kuruş zam geliyor Pazartesi gecesinden itibaren LPG’ye 25 kuruş daha zam geliyor.