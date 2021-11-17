Türkiye Gazetesi

Kentte havaların soğumasıyla balığın bollaşması beklenirken, fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Tezgahların en pahalı balığı ise Çinakop 50 TL’den satıldı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar beklenen ilgili göstermedi. Tezgahlarda, istavrit 25 TL, hamsi 25 ve çinakop 50 TL’den satıldı.

BALIK FİYATLARI YÜKSEK

Balıkçı Kemal Özçep, “Balık fiyatları bu aralar yüksek. Denizde bu aralar balık yok. Devamlı esiyor. Balık az çıkıyor. Hamsi 25 TL. Normal diyeceğim ama normal değil. İnsanların alım gücü zaten zayıf. Çinekapun fiyatı 50 TL. Onun kasası 600 TL. Çinakopu 5 TL kar marjı ile satıyorsun. Kısmet bu Rabbim verirse tutarsın. Bol çıkarsa illa düşer” dedi.

Balık fiyatları düşmüyor, hamsi fiyatı 35 lira Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde havaların düzelmesi ile balık bolluğu yaşanırken, fiyatlarda değişim olmadı.