Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Normalleşme süreci ile eski masa düzenine dönen yeme-içme sektörü rahat bir nefes aldı. Cirolar pandemi öncesine yaklaşırken sektörde çalışan sıkıntısı devam devam ediyor. Özellikle gençler rahat iş peşinde koşarken kimse komi ve garson olmak istemiyor. Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, pandemi dönemindeki restoranların kapanmasıyla evlerine dönen çalışanların bir kısmının işbaşı yaptığını, ancak eleman probleminin hâlâ sürdüğünü söyledi.

Aymutlu, şu an restoranlarda kadronun yüzde 5-10 altında çalıştıklarını belirterek “Örnek vereyim; bir şubede 50 kişi çalışması gerekirken şu an 45’lerde. Her şubede 3-5 tane eksiğimiz var. Komi, bulaşık, çırak, aşçı çırağı gibi. Bu konuda eskisi gibi alaylı, alttan, çıraklık yapayım, işin ustası olayım diye düşünülmüyor. Şu an bizim sektörde ve benim bildiğim berber için de, tamirci için de, tekstilde de ara eleman sıkıntısı var. Aşçılık öğrenmek için para veriyorlar. Biz de diyoruz ki, gelsinler iş öğrensinler biz onlara üstüne para verelim. Yeditepe, Okan gibi bazı üniversitelerde gastronomi bölümü var ancak oralarda öğrenciler yemek yapmaya odaklı çalışılıyor. Kimse tabak yıkayayım demiyor. Herkes yemeğin üzerindeki süsü koyma peşinde” dedi.

Toplam 2.300 kişiye istihdam ettiklerini dile getiren Aymutlu, çalışanların yarısının asgari ücret aldığını, geri kalanların ücretinin ise 4 bin - 6 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

MENÜYE ELEKTRİK VE GAZ ZAMMI GELEBİLİR

Artan maliyetlerle birlikte menü fiyatlarının da arttığına dikkat çeken Hüseyin Aymutlu şu bilgileri verdi: "2021’de yüzde 12 civarında bir zam yaptık. Maliyetler yüzde 12’den daha fazla. Daha fazla da zam yapamıyoruz şimdilik. Pazardaki müşteri sayısını kaybetmemek için zammı biraz daha tutuyoruz. Maliyetleri karşılamak için önce müşterinizin içeri girmesi gerekiyor. O girdiği sürece biz mutluyuz. Kârdan gidiyor ama onu bir şekilde tolere edebiliyorsunuz. Porsiyonlardan kısamazsınız. Yine aynı şeye geliyor. Zam yapmakla porsiyon azaltmak aynı şey müşteri açısından. Biz de genelde uzun vadede sabit mal alımı ve anlaşması olduğu için o bizi biraz koruyor. Örnek patates anlaşması. 500 tonluk anlaşma yapıyoruz, oradaki fiyat dalgalanmasına yakalanmıyoruz.

Burada genelde sebze ürünleri etkiliyor. Orada sabit ya da tonaj anlaşması olmuyor. Yağda anlaşma oluyor. Et ürünleri ve sebzede bir anlaşma yapamıyoruz ama bakliyat, yağ, patateste yıllık tonajlı bir anlaşma yağabiliyoruz. O fiyat konusunda bizi koruyor. Yüzde 100 olmasa da koruyor."

Elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışa da değinen Aymutlu “Yemek ve içeceğin toplam ay sonundaki maliyeti yüzde 35. Elektrik, doğalgaz vs ayrı, onlara genel gider diyoruz. Genel giderler yüzde 10’dur. Normal planlanandan daha fazla gider vardır. Büyük bir ihtimal eylülde yaptık ama mayısta tekrar zam yaparız. Mayısa kadar bekleyeceğiz, o arada çok ciddi bir zıplama olmazsa bekleriz. Kışın zaten sebzeler pahalanıyor, yazın düşüyor. Yaza girerken otomatikman herhangi bir şeyde zam olmazsa maliyetler otomatikman yaza doğru biraz zayıflar” ifadesini kullandı.

Bakü ile Azerbaycan’da faaliyet gösterdiklerini dile getiren Aymutlu, Londra ile İngiltere’ye, Moskova ile Rusya’ya giriş yapmak istediklerini söyledi.

YEME İÇMEYE 80 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTI

Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu pandemi döneminde yeni açılışlarla 47 mağazaya ulaştıklarını belirterek “Pandemiden önce 33 şubeydik. Şu an açılanlarla ve yıl sonuna açılacaklarla beraber 47 şube oluyoruz. Bunların içinde Happy Moon’s, Happy Moon’s İkon ve Bob’s var. Bu yıl içerisinde Bodrum Yalıkavak, Bodrum Merkez ve Bodrum Midtown’u aynı anda açtık neredeyse. Son olarak Galataport İstanbul’da 7 milyon lira yatırımla mağaza açtık. İkon Galataport’ta toplamda 420 metrekare bir yerimiz mevcut. Yüzde 20 civarlarında turist, yüzde 80 de beyaz yaka ve üzeri, tüketim kabiliyeti yüksek bir profil görülüyor. Bu yıl sonunda üç tane daha Happy Moon’s planlıyoruz. Bunlardan biri Bandırma’da. Yurt dışında Erbil var, açılışı yıl sonunda planlanıyor. Bir de Ankara var. Böylece 2021’i 50 adet şubeyle kapatmış oluyoruz. Bakıldığında iki sene içinde ortalama 80 milyon lira gibi bir yatırım yapmış olduk” diye konuştu.

LONDRA’YA GİRİYOR

Bakü ile Azerbaycan’da faaliyet gösterdiklerini dile getiren Aymutlu, Londra ile İngiltere’ye, Moskova ile Rusya’ya giriş yapmak istediklerini söyledi. Aymutlu “Londra’da kendimiziz ama Moskova’da yerel ortaklık düşünüyoruz. Şu an için 2022’de açılması hedeflenen altı tane şubemiz var. Bunlar anlaşmaları imzalananlar. Baktıklarımızla birlikte önümüzdeki yıl 15-20 şube daha açmayı planlıyoruz” dedi.

TÜİK açıkladı: İşsizlik üçüncü çeyrekte azaldı Son dakika haberine göre; 2021 yılının üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Güzellik uzmanlarının isyanı: Epilasyon yasağı işsiz bırakacak Lazer epilasyon cihazı kullanma yetkisinin sadece dermatolog ve estetik cerrahlara verilmesi sonucu kredi ile aldıkları cihazları kullanamayan güzellik uzmanları, seslerini duyurmak istiyor.

Esnek çalışma ile işsiz de patron da kazandı Pandemide yaygınlaşan 'esnek çalışma' modeli istihdam piyasasında önemli karşılık buldu. Şirketler özellikle dönemsel yoğunluklarını bu model ile gidermeye yöneliyor.