Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD), Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattının inşası için Türkiye’ye 150 milyon avroluk kredi sağlayacağını duyurdu. Kredi Halkalı’yı Kapıkule sınırından Trans Avrupa Ulaştırma Ağlarına bağlayacak ‘Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin 67 kilometre uzunluğundaki ‘Ispartakule-Çerkezköy’ kesiminin inşasında kullanılacak.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) da projeye 300 milyon avro finansman temini sağlayacağı hatırlatılarak “Bu finansmanın final onayının da kasım ayının sonunda banka üst kurulundan çıkması öngörülmektedir. Böylece projemiz için gerekli olan toplam 450 milyon avro kredi temin edilmiş olmaktadır” denildi.

AVRUPA’YA TRANSİT TAŞIMACILIK YAPILACAK

Açıklamada proje hakkında ise şu bilgiler verildi: Ülkemizin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren bir adım olacaktır. İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında; Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı Bakanlığımızın öz kaynaklarıyla başlatılmış, Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı yüzde 25 oranına ulaşmıştır. Ispartakule-Çerkezköy kesiminin yapımı için temin edilen bu yeni krediler ile İstanbul-Avrupa arası demir yolu hattını, yük ve yolcu taşımacılığında yüksek standartlara ulaştırmaya ve hızlı tren hattımızı 229 kilometre daha genişletmeye yönelik bütün adımlar son iki yılda atılmış oldu.

Bakan Karaismailoğlu: İlk milli ve elektrikli tren kısa süre sonra raylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre olacak şekilde ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimi için çalışmaları da tamamlandı" dedi.

Hızlı tren Kapıkule yolunu yarıladı Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 50’sine yakını tamamlandı.