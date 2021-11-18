Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,75’lik yükselişle tamamladı. Endeks 29,84 puan artışla 1.736,88 puanla en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.759,19 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,04, holding endeksi de yüzde 1,86 değer kazandı.

Borsa tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı: 1700 puanı aştı Borsa İstanbul’dan yeni rekor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.709,88 puana taşıdı. Özellikle Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinde büyük bir yükseliş yaşandı.

Borsa haftayı rekorla kapattı Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,83’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.