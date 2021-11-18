Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Rice, enflasyonist baskıların birçok ülkede yaygınlaştığını ve arz-talep dengesizliklerinin planlanandan daha uzun sürdüğünü ifade etti. Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurgulayan Rice "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"RİSKLERE KARŞI TETİKTE OLUN"

Rice, ABD'de enflasyonun 2022'de düşmesinin beklendiğini aktararak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini kaydetti. Gerry Rice, ABD'de yüksek seyreden enflasyonun hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik bir olumsuzluk teşkil edecek önden yüklemeli bir politika tepkisini gerektirebileceğini belirtti.

"DOĞALGAZ FİYATLARI GELECEK YIL NORMAL SEVİYELERE DÖNEBİLİR"

Doğalgaz fiyatlarının dünyanın bazı yerlerinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkati çeken Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönmesinin beklendiğini aktardı.

Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı: Gerekli tedbirleri alıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, bakanlık olarak enflasyonla mücadelede kararlılıklarını çok net bir biçimde gösterdiklerini ifade ederek, "Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz" dedi.

İngiltere Merkez Bankası Bailey: Enflasyondan çok rahatsızım İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ülkede artan enflasyondan son derece rahatsız olduğunu açıkladı.