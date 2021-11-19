Türkiye Gazetesi

Haftalardır beklenen Merkez Bankasının faiz kararı dün açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü. Yapılan duyuruda; enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte, gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu belirtildi.



Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı

TİCARİ KREDİLER ÜZERİNDE ETKİLER OLUMLU

Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başladığı aktarılan duyuruda “Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının oluşturduğu etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını, aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” denildi.

DOLAR VE ALTIN FIRLADI

Kararın ardından dolar 11,25 TL’yi, avro da 12,80’i geçti. Altının gram fiyatı da 670 TL’yi gördü. Bu arada İTO Başkanı Şekib Avdagiç, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada “Kur ve enflasyonun seyri, Türkiye’nin risk primine ve dolarizasyona olumsuz yansıyor. Beklentimiz bir an önce öngörülebilirliğin en üst seviyeye çıkarılması; kur, faiz ve enflasyonun bir dengeye kavuşturulması ve iş dünyasının ‘fiyatlayamama’ sıkıntısından kurtarılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Buna göre; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16’dan yüzde 15’e indirildi.

Erdoğan faiz ve enflasyon mesajı: Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda faiz ve enflasyonla sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.