Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | PODGORICA

Turkcell’in 2004'ten bu yana müşterilerine sağlıktan ulaşıma, kültür-sanat etkinliklerinden alışverişe kadar birçok alanda ayrıcalıklar sunduğu Platinum hizmeti büyüyor. Platinum’a bu yıl 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam kullanıcı sayısı 2,7 milyona yükseldi ve Platinum dünyasında yıllık ortalama 5 milyon işlem gerçekleştirildi. Platinum, ‘Kazandıran Adımlar’ ve ‘Kazandıran Rotalar’ gibi yeniliklerle sağlıklı hayatı da destekliyor. ‘Kazandıran Adımlar’ ile günlük hedeflerini tutturan kullanıcılar; GB hediyelerini kazanırken, ‘Kazandıran Rotalar’ uygulaması ile de rota üzerindeki QR kodları okutarak rotayı tamamlaması hâlinde hediye sahibi olunuyor. Ayrıca Platinumlular, Maslak’taki Turkcell Platinum Park’taki restoran, çocuk oyun alanları, offroad, okçuluk ve koşu parkuru aktivitelerinden yararlanabiliyor. Karadağ’ın başkenti Podgorica’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Platinum'da bu yıl 250 milyon TL’lik fayda sağladıklarını belirterek “Tüm dünyada hızlanan dijitalleşmeyle birlikte evde geçirdiğimiz vaktin artması, çevrim içi alternatiflerin çoğalması ve uzaktan çalışma gibi sebeplerle hepimizin özel hissetme ihtiyacı da arttı. Pandemi döneminde sosyal hayatımız, katıldığımız kültürel ve sanatsal aktiviteler bir anlamda duraksadı. Bu dönem, insanların markalardan daha çok ilgi beklediği bir süreç oldu. Biz de bu gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımlarımızı bu yönde yapmaya devam ettik” dedi.

5 MİLYON İŞLEM

> 2,7 milyon aktif müşterisi bulunuyor.

> Yıllık ayrıcalıklı işlem adedi ortalama 5 milyon.

> Müşterilerine GSM alanında yıllık ortalama 30-40 milyon TL değerinde fayda sağlıyor.

> Yılda 70-80 farklı markayla iş birliği yapıyor.

> Kültür-sanat ayrıcalıklardan yılda ortalama 20-25 bin işlem gerçekleştiriliyor.

> İGA İç Hatlar Lounge'daki yüzde 45 indirim için bugüne kadar 5 bini aşkın işlem yapıldı.

> Turkcell Platinum Park’ta sunulan yüzde 50 indirimli offroad ayrıcalığından yaklaşık 70 bin müşteri faydalandı.

> Europcar’da yüzde 30 indirimli araç kiralama için yıllık ortalama 7 bin işlem yapılıyor.

Turkcell, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı Turkcell, İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji’yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Devir, ilgili mercilerden gerekli izinlerin ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek.

Turkcell, dijital iş deneyimini şirketlerle paylaştı Dijital operatör Turkcell’in geleneksel hale gelen İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları ‘Dijital Çağda Şimdinin Gücü’ teması ile gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle dijital platformda düzenlenen etkinlikte şirketlerin dijitalleşme yolculukları ele alındı.