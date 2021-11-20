Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Tamamen yerli ve millî imkânlarla gerçekleştirilen Yeni Millî Monitör Sistemi (Y-MMS) Projesi’nde, izinsiz yayınlar tespit edilecek ve konumları belirlenerek anında müdahale edilecek. Ayrıca otomatik olarak lisans ihlali tespiti ve alarm raporlama işlemleri yapılacak. Bunlara ek olarak internet tabanlı mimari ile bütün istasyonların merkez dışından da yönetilmesi sağlanacak. Konuya ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu “Kurumumuzun önemli projelerinden biri olan Yeni Millî Monitör Sistemi Projesi, Aselsan’la imzalanan sözleşmeyle 2018 yılında fiilen başlamıştır. Ulusal çapta spektrum tarama ve girişim tespit kabiliyetini haiz sistemin 2021 yılı sonunda yazılım ve donanım entegrasyonu ile istasyonların kurulumu tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

TRABİS DE 2021 SONUNDA DEVREDE

İnternette kullanılan “.tr” uzantılı alan adlarının yönetiminin BTK’ya devrinin de İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) nezdinde 2019 yılında onaylandığını hatırlatan Karagözoğlu “2021 yılı sonuna kadar TRABİS’in faaliyete geçmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

YATIRIMLAR 19 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karagözoğlu “2021 yılının ilk yarısı itibarıyla işletmecilerin net satışları toplamının sene sonunda 88 milyar lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz sene 16,7 milyar liraya yakın yatırım yapılmışken bu senenin sonunda söz konusu yatırımların 19 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

BTK’nın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren BTK Başkanı Karagözoğlu şunları kaydetti: İlk 9 ay içinde 605 firmanın 331 marka ve 973 modeli olmak üzere toplam bin 491 denetim gerçekleştirmiştir, bin 57 numune cihaza ilgili standartlara uyum testleri uygulanmıştır. Aynı dönemde, 100 firmanın 117 marka, 225 model cihazına toplam 3 milyon 147 bin 654 TL idari para cezası verilmiştir.

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