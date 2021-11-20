Türkiye Gazetesi

New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacağını açıklaması tartışma konusu olmuştu. Yapılan tartışmalarla birlikte kripto paraların geleceği yeniden gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı.

MAAŞINI BITCOIN OLARAK ALACAK

Maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirme niyetine dikkati çeken Adams'ın bu adımı, Bitcoin madenciliğinin tükettiği elektrik sebebiyle eleştirilere neden oluyor.

YILLIK 120 TERAVAT TÜKETİYOR

Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde ettiği verilere göre, Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor. Verilere göre, altın araştırmaları için tüketilen elektrik miktarı ise yıllık 131 teravat olarak gerçekleşiyor.

TÜM ÜLKELER ARASINDA 32’NCİ

Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında ise kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32. sırada yer alıyor. Listede ilk sırada 6 bin 875 teravat yıllık elektrik tüketimi ile Çin yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN ELEKTİRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 41’İ

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye'de 2020'de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin'in elektrik tüketimi Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'ne denk düşüyor.

YÜKSEK ENERJİ TÜKETME SEBEBİ NE?

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.

KORONAVİRÜS İLE BİRLİKTE YÜZDE 168 ARTTI

Sınırlı bir para anlayışı ile Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen Bitcoin projesinde en fazla 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, şu ana kadar 18,8 milyondan fazla Bitcoin çıkarılırken, yaklaşık 2,1 milyon Bitcoin ise madenciler tarafından çıkarılmayı bekleniyor.

Kasım 2021 itibarıyla piyasada 7 bin 557 kripto para bulunurken, tepede bulunan 20 kripto para toplam piyasanın yüzde 90'ınını domine ediyor. Koronavirüs salgını öncesine denk gelen Kasım 2019'da 2 bin 817 kripto para bulunurken, salgın sonrası kripto para sayısı yüzde 168 artarak büyük bir sıçrama yapmış oldu.

Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin 59 bin dolar seviyesine indi Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Yaşanan düşüşte ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı tasarının etkisinin olduğu görülürken, piyasaların öncü para birimi olan Bitcoin, 24 saatte yüzde 2.9 düşüş gösterdi.

Bitcoin’i geliştiren Satoshi Nakamoto’nun serveti açıklandı! En büyük kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin’i geliştiren Satoshi Nakamoto’nun kripto parada yaşanan artışla dünyanın en zengin 15’inci kişisi olduğu açıklandı. Nakamoto'nun bireysel servetinin 73 milyar dolar olduğu açıklanırken, 750 bin ila 1.1 milyon BTC arasındaki kripto varlıklarının olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları harekete geçti: 77 bin Bitcoin satışı yaptılar Uzun vadeli düşünen Bitcoin yatırımcıları, Mayıs ayından bu yana ilk kez harekete geçtiler. Yatırımcıların ilk kez ellerinde bulundurdukları Bitcoin’leri satarak net pozisyonlarını azalttıkları belirtildi. Geçtiğimiz 7 gün içerisinde toplam 77 bin 778 Bitcoin satışı gerçekleştirdiler. Bitcoin rekor seviyeden gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 65 bin dolar sınırında bulunuyor.