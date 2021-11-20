Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Ocak ayında meclis gündemine getirileceğini söylediği 3600 ek göstergeye yönelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir” dedi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN SİSTEM KURMAMIZ LAZIM"

Memur-Sen Kırklareli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın, 3600 ek gösterge için mücadele ettiklerini belirterek, “Bir şeyde haklı mıyız, haksız mıyız ona bakacağız. Haklıysak mücadeleyi sürdüreceğiz. Şimdi 3600 ek gösterge dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş, biz dedik ki bu doğru değil, evet hakkıdır, fakat tamamına ilişkin bir çerçeve olmalıdır. Çünkü ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız lazım, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı. Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına ilişkin önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekçilerle helalleşmesi gerektiğini deyindi.

Çalışma Bakanı Bilgin: 3600 Ek Gösterge ocakta Meclis'e gelecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi. Bakan Bilgin, çalışmayı ocak ayında TBMM'ye getireceklerini bildirdi.

Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin: Gelecek hafta açıklayacağız Bakan Bilgin, çalışma hayatına yönelik düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları hakkında gelecek hafta yapacakları basın toplantısı ile bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. ''Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak'' diyen Erdoğan, mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak üstleneceklerini söyledi. Son sınıfa kalfa olarak devam eden öğrenciler de, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.

Memurlar merakla bekliyordu: Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge konusuna değinerek, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyledi.