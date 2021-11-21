Türkiye Gazetesi

Sanayi dışındaki destekler şöyle: Denizcilikte 7 bin 186 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 7 bin 186 lira, gıda teknolojisinde 6 bin 739,2 lira, makine teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 7 bin 210 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 7 bin 775, tarımda 7 bin 775 lira.

Sanayi içinde destekler şöyle: Elektrik-elektronik teknolojisinde 8 bin 815 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 8 bin 558 lira, gıda teknolojisinde 7 bin 674 lira, kimya teknolojisinde 8 bin 420 lira, makine teknolojisinde 8 bin 13,6 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 8 bin 625 lira, metal teknolojisinde 8 bin 420 lira, mobilya ve iç mekân tasarımında 7 bin 613 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 9 bin 215 lira.

‘ÖZEL’ DESTEKLER NETLEŞTİ

Özel okul öğrencileri için 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu. Destek tutarı, ilkokul 4. sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf ortaöğretim öğrencileri için 4 bin 850 lira olacak.

Mesleki eğitimde yeni dönem: 25 bin genç istihdam edilecek Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önceden müjdesini verdiği mesleki eğitime ilişkin yapılan düzenlemeleri açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada müfredatın yenileneceğini ve mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretini devletin karşılayacağını belirtti. Böylece işverenlerin üzerinde bir yük olmayacağını ifade etti.

MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim 20 yıllık öğretmen, yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırıyor. Bunun için yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak.