Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla toplanan zirvede, doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçlarının geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım gibi önemli konularda oturumlar düzenlenecek. Önümüzdeki dönemde vatandaş lehine uygulanacak stratejilerin de konuşulacağı zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirvenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: Dünyada enerji piyasaları dar bir boğazdan geçiyor. Avrupa’da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada. Bu sene zirvede, Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz ve Orta Doğu’da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular gündemde olacak.

Enerji Bakanı Dönmez: Bu dönemde önemli olan kimseyi karanlıkta bırakmamak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bütün dünyada enerji maliyetlerinin yükseldiğini belirtti. Bakan Dönmez, bu süreçte önemli olanın vatandaşı soğukta ve karanlıkta bırakmamak olduğunu aktardı.