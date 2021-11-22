Türkiye Gazetesi

Otogaza 19 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL'DA 7,56 LİRAYA YÜKSELECEK

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,56 liraya, Ankara’da 7,64 liraya, İzmir’de ise 7,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Otogaza 25 kuruş zam geldi Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 25 kuruşluk zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli: LPG otogaza 22 kuruş zam geliyor! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruş zam geldiği açıkladı.