Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 906,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 362 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Merkez Bankası, faizi düşürdü | Aralık ayında bir indirim daha gelebilir Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü. Kararın ardından dolar 11 liranın üstüne çıktı. Gram altın tarihî zirveyi görerek 652 liraya yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz işlemlerine ilişkin açıklama: Müdahale söz konusu değil Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarında alım satım işlemlerinde 100 dolar üstü işlemlerde kimlik ibrazı gerekliliği ile ilgili düzenlemeyle piyasalara müdahale yapılıyor yorumlarına bakanlıktan cevap geldi. Bakanlık “Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.
Merkezi yönetim brüt borç stoğunu açıkladı
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 906,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 362 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Etiketler : bürüt borç,türkiye,ekonomi,haberler,