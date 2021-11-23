Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Yeni nesil gümrük birliği için ‘sürdürülebilirlik’ omurgası üzerinden AB’yle yapılacak bir pazarlığın Türkiye’ye çok ciddi bir fırsat alanı oluşturacağını kaydeden Erdal Bahçıvan “Müzakere sürecini bizim lehimize çevirecek, farklı argümanları tekrar bize kaynak olarak doğrultabilecek önemli bir fırsat” dedi.

SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

İSO’nun, 7 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezinde ‘Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak’ temasıyla düzenleyeceği Sanayi Kongresi’ne ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Bahçıvan, sanayiciler olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizdi.



AB’nin son bir buçuk yılda yaşananlardan sonra Türkiye’yi tedarik stratejisinde öne çıkardığını anlatan Bahçıvan, bu konuda sürdürülebilir üretimin önemini vurguladı. Bahçıvan “Kaliteli bir yeşil ekonomi olabilirsek yatırımsal ihtiyaçların doğru fonlanması adına önümüzdeki en önemli global kozu kullanmış oluruz. Gümrük birliği gibi bir model dünyanın hiçbir yerinde yok. AB de kabul ediyor artık, gümrük birliğinin yeni bir boyuta geçmesi gerekiyor. Kendimizi doğru anlatırsak ihtiyacımız olan kaliteli fonların Türkiye’ye akması için fırsat oluşturacaktır” diye konuştu. Sürdürülebilirlik alanındaki en önemli devrimin finans alanında görüleceğine işaret eden Bahçıvan “Belki birkaç sene sonra temasını sürdürülebilirlik üzerine kurmuş bankaların bile kurulduğunu görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı Hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırlayan Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gümrük Birliği Türkiye kadar Malta için de önemli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türkiye kadar Malta için de önemlidir." dedi.