C. FIRAT AYDOĞMUŞ | ANTALYA

Sakarya Gaz Sahası’na ilişkin bütün mühendislik çalışmaları tamamlanırken Karadeniz’de boru hattının inşası başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022’nin bahar aylarında suyun altında ilk kaynağın yapılacağını bildirdi.

GAZA 56,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG sektörü olmak üzere enerjinin paydaşlarını bir araya getiren 11. Türkiye Enerji Zirvesi, Antalya’da başladı. Zirvenin açılışında konuşan Bakan Dönmez, elektrik ve doğalgaz sektörlerinde yatırımların hızla devam ettiğini belirterek “Elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörümüz geçtiğimiz yıl 21,6 milyar liralık yatırım yaptı. Elektrik üretim sektörümüzün 2021 Ekim ayı itibarıyla yaptığı yatırım ise 8,5 milyar liraya ulaştı. Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz. İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Doğalgazda yatırımlar durmayacak. Doğalgaz dağıtım ve iletim sektörümüz 2020 yılında 5,7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızın modernizasyonunu, rehabilitasyonunu yaptı, bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 2021-2025 döneminde doğalgaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık bir yatırım daha yapacağız” bilgisini verdi.



11. Türkiye Enerji Zirvesi, Antalya’da başladı

TESTLER TAMAMLANDI

Karadeniz doğalgazıyla ilgili de konuşan Dönmez “Bu yılın temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta da Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-1 testinde günde 650 bin metreküplük gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahası’na ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız” dedi.

4 BİN 500 MEGAVATLIK YEKA YARIŞMASI

Yenilenebilir enerji çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Dönmez“Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla 53 bin megavata ulaştı. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 53,4’lük kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor” açıklamasını yaptı. 2023 yılı için elektrik üretiminde yüzde 38,8’lik yenilenebilir kaynakların payı hedeflediklerini, 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını yüzde 42’nin üzerine çıkardıklarını dile getiren Dönmez “Önümüzdeki 2 bin megavatı rüzgâr ve 2 bin 500 megavatı güneş olmak üzere 4 bin 500 megavatlık yeni YEKA yarışmalarımız olacak. Orada da yine daha önce yaptığımız Mini YEKA GES’teki süreci takip edeceğiz. Böylece daha fazla yatırımcıyı bu sürece dâhil etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ SAYAÇ SİSTEMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni sayaç sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: Önümüzdeki günlerde sektörümüz ile elbirliği içinde geliştirdiğimiz Millî Akıllı Sayaç Sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz.

127 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Dünya enerji piyasalarındaki fiyat artışlarına dikkat çeken Bakan Dönmez “Bu süreçten elbette bizler de etkilendik ama geldiğimiz nokta şunu gösteriyor ki, en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olduk” dedi. Sıkıntıları aşmak için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Dönmez “Vatandaşlarımızı, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, müteşebbislerimizi korumak için her türlü aracı, her türlü imkânı seferber ettik. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı’mız, faturalardaki TRT payı ve enerji fonunun kaldırıldığını açıkladı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak” diye konuştu.

