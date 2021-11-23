Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında, yukarı yönlü hareketlenme devam ediyor. Dün haftaya düşüşle başlamasının ardından akşam saatlerinde 663 lira seviyesinde işlem gören gram altın, 690 liraya kadar yükseldi.

ÇEYREK ALTIN BİN 135 LİRA OLDU

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 664,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 697,2 lira ile zirvesini görmesini ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 690,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.623 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2,2'lik düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 1.807 dolara çıktı.

"DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELİŞ ALTIN FİYATLARININ ARTMASINA NEDEN OLDU"

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Darphane, Hamit ve Reşat altınlarını yeniden basacak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattı.

Kuyumcular uyarıyor: İnternetten altın alırken dikkat! Altın fiyatlarının artmasıyla dolandırıcıların akılalmaz yöntemlere başvurmaya başladığını belirten kuyumcular, vatandaşlara özellikle internetten alışveriş konusunda uyarılarda bulundu.

Altın rezervi 5 yılda 5 kat yükseldi 10 yıl önce 120 ton olan Merkez Bankası altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Yatırımları devam eden 5 büyük maden projesi ile de üretim tarafında rekor kırılması planlanıyor. Bugün 40 ton olan yıllık altın üretiminin, 2023 yılında 50 ton, orta vadede ise 100 tona çıkarılması hedefleniyor.