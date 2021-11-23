Türkiye Gazetesi

Kurda yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası (MB), açıklamalarda bulundu. MB'den şu açıklama yapıldı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yok. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep şartlarınca belirlenmekte. Merkez Bankası belli şartlar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmekte. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmekte. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa şartlarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyuldu.



Dolarda son rakamlar: 13,50 seviyesine tırmandı Bir süredir sert yükseliş kaydeden Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşıp 13,50 seviyesine kadar artarak tırmanışını sürdürdü.



