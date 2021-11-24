Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANTALYA

Antalya’da bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez “Elektrikte kademeli tarife konusu şu anda Meclis gündeminde. Komisyonda müzakere edilecek. Belli bir limite kadar, yani kilovatsaat bazında baktığımızda birim fiyat olarak daha düşük bir tarife uygulanacak. O miktarın üstünü aşan tüketiciler açısından da bir miktar daha yüksek bir tarife olacak. Burada temel amacımız; özelikle dar ve orta gelirli aileler için ortalama bir değer üzerinden, ilk kademede elektriklerini kullananlara daha düşük bir tarife belirlemek” dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ VAR

Birimlerin ortalama değer konusunda çalıştıklarını da anlatan Bakan Dönmez “Aslında bu yöntem geçmişte elektrikte uygulanmış. Hâlihazırda birçok belediyemiz suda belli bir metreküpe kadar aylık daha düşük birim fiyattan uyguluyorlar. Suda üç kademe uygulayanlar var” bilgisini verdi. Doğalgazda iki kademe planladıklarını, ancak takvimin netleşmediğini söyleyen Dönmez, kanunun çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin yüzde 82’si doğalgaz ile ısınıyor Kış aylarında doğalgaz arzı konusunda herhangi bir problem yaşanması beklenmezken diğer yandan ülke geneline doğalgaz konforunun yaygınlaştırılması için gerekli altyapı yatırımları süratle hayata geçiriliyor.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Ekonomik doğalgaz kullanımı yöntemleri Kasım ayının başlaması ile birlikte havalar iyice soğudu, vatandaşlar kombileri yavaş yavaş açıyor. Doğalgaz faturası nasıl düşürülür diye merak edenler ise en ekonomik kullanım yollarını devreye sokarak maliyeti azaltmanın peşinde. En az 2 yılda bir bakım yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, dekorasyon merakının da faturaları şişirebileceğini söyledi.