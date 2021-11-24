Türkiye Gazetesi

Türk Lirası'ndaki hareketliliği yakından izleyen Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini sordu.



Dolar dün en yüksek 13,45 TL'yi gördü

Ash şu ifadeleri kullandı:

Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?...

Dolarda son rakamlar: 13,50 seviyesine tırmandı Bir süredir sert yükseliş kaydeden Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşıp 13,50 seviyesine kadar artarak tırmanışını sürdürdü.

