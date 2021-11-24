Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

1-22 Kasım arasında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 920 milyon dolar ihracata imza atan Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artırırken, 11 aylık ihracat 5,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Mücevher ihracatında yedinci sırada olan ABD ise 1 milyar dolarlık payla ilk sıraya yerleşti. MİB Başkanı Mustafa Kamar, ABD’ye ihracatın 3-4 milyar dolara kadar çıkabileceğini söylerken, yıl sonu ihracat hedeflerinin ise 6-6,5 milyar dolar olduğuna işaret etti.

ÜRÜN YETİŞMİYOR

Tedarik zincirindeki yavaşlamanın ABD’de yeni arayışlara yol açtığını anlatan Kamar “Talebe hızlı ve kaliteli bir şekilde cevap vererek tercih edilir hâle geldik. Kuyum üreticileri vardiyalı sisteme geçtiler, gece-gündüz ürün yetiştirmek için çalışıyorlar. Böylelikle yeni bir istihdam fırsatı oluştu. Bu süreçte kalifiye çalışan ihtiyacı da katlanarak arttı. Bu ihtiyacı karşılayabilmenin de yolu temel mücevher eğitimleri veren okulların arttırılmasından geçiyor” dedi.

7-8 BİN TL MAAŞ İMKANI

Sektörün 250 bin kişiyi istihdam ettiğine işaret eden Kamar, her yıl sektörde 500-600 ara eleman ihtiyacı olduğunu, usta cilacıların 7-8 bin TL maaş aldığını söyledi. Türkiye’nin Facebook gibi ABD merkezli firmalara yönelik getirdiği yüzde 25’lik Dijital Hizmet Vergisi’ne karşılık ABD tarafının da mücevher, mobilya, hazır giyim, tekstil, halı, çelik gibi 10 sektörü etkileyecek vergi kararı aldığını ancak bu konuda iki tarafın uzlaştığı söyleyen Kamar “Bu karar, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması anlamına geliyor. Böylelikle sektör olarak yeni rekorlara yelken açabileceğiz. 2022’de 7,5-8 milyar dolar ihracatı geçeriz. 12 milyar dolarla dünya liderliğine 2023’te ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mücevherde dünyanın yüzde 10'u bizim olacak Altında Darphane onayının işleri yavaşlattığını söyleyen mücevherciler, önce 100 ton üretim, ardından dünya mücevher pazarının yüzde 10'una ulaşmayı hedefliyor.