Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi dijital dönüşümün işletmeler için ne kadar hayati olduğunu bir defa daha gösterdi. İşlerini internete taşıyan firmalar rekabette bir adım öne çıkarken, dijitalleşme konusunda geri kalanlar bu sürecin kaybedeni oldu. Henüz dijitalleşme sürecini tamamlamayan firmalar için zaman hızla daralıyor. Özellikle 5G ve nesnelerin interneti (IoT) ile üretim tarafında Sanayi 4.0’ın etkilerinin daha fazla hissedilmesi bekleniyor. IoT alanında dünyanın lider firmalardan biri olan Vodafone sunduğu dijital paketlerle henüz dijitalleşme aşamasını tamamlamamış KOBİ’leri geleceğe hazırlıyor. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu dijital olgunluğunu tamamlamayan firmaların pandemi döneminde acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını belirterek “İş dünyasının yüzde 99’u KOBİ’ler üzerinden dönüyor. O yüzden Vodafone olarak merkezimize KOBİ’lerin dijitalleşmesini koyduk. Teknolojiyi kullanarak KOBİ’lerin dönüşümünü sağlamak ve ekonomik fayda oluşturmak istiyoruz. Herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum hedefi için hep beraber çalışıyoruz” dedi.

UZAKTAN BAĞLANMA İHTİYAÇ

Pandemi döneminde yaptıkları dijital testlerle KOBİ’lerin dijital yetkinlikleri ölçtüklerini dile getiren Kestioğlu “Yaptığımız ankete üç ayda 15 bin KOBİ teste katıldı. Araştırmamız gösterdi ki KOBİ’lerin yüzde 56’sı pandemi sürecinde uzaktan bağlanma çözümlerine, yüzde 36’sı güvenli depolama ve yedekleme hizmetlerine, yüzde 42’lik kesim de eğitime ihtiyaç duyuyor. KOBİ’lerin yüzde 36’lık kısmı da mevcut alt yapılarını değişmesi gerektiğini söylüyor. Biz de işletmelerin ihtiyaçların doğrultusunda bazı hizmetleri öne çıkardık. Termal kamera ve sosyal mesafe takibi ile işletmelerin sağlığı ön planda tutmasını sağladık. Bulut Santral çözümümüzle bulut üzerinden çağrı merkezi hizmeti verdik. Bulut Santral, KOBİ’lerin ilk yatırım maliyeti olmadan, kullandığı kadar ödediği bir sistem. Diğer taraftan KOBİ eğitim platformunu hayata geçirdik. E-Ticaret, sosyal medya, Endüstri 4.0 gibi eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 125 bini aşkın KOBİ yararlandı. Firmalar özellikle e-Ticaret gibi konulara ilgi gösteriyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE 20 MİLYON LİRA FAYDA SAĞLADI

KOBİ’lere desteklerinin bununla sınırlı kalmadığı, IoT alanında da hizmetler sunduklarını vurgulayan Kestioğlu şu bilgileri paylaştı: İş Bankası ve Vodafone Business tarafından hayata geçirilen ‘Dijital Tarım Çözümü’ sayesinde çiftçi zarardan kurtuldu. Dijital Tarım istasyonları haşere ve doğal afet durumlarında erken uyarı veren bir sitem. Ayrıca çiftçiler hem toprağın nemi ve kalitesini hem de hava durumu anlık olarak takip ediyor. Bursa’daki zeytin arazilerinde dijital tarım istasyonları sayesinde yapılan erken uyarılarla 15 milyon liranın üzerinde, Mersin Silifke’deki istasyonlarla da çilek üretiminde 5 milyon liraya yakın tasarruf sağlandı.

Ulaştırma alanında araç takip sistemleri ile hizmet verdiklerini anlatan Kestioğlu, Red Kontrol çözümü ile de çalışan verimliliğinin ölçümlenmesi, iş kayıplarının önüne geçilmesi, enerji tasarrufu konularında çözüm sunduklarını bildirdi. Kestioğlu “Red Kontrol’de 200’e yakın yazılım eviyle çalışıyoruz. Ayrıca bizim kendi IoT platformumuz var. Yazılımcılar da buraya katkı sağlıyor. IoT alanında dünyanın lider firmasıyız. Bu liderliğimiz Türkiye’de de sürdürmek istiyoruz. Dikey alanlara odaklanıyoruz. Akıllı fabrikalar, insan takibi, tarım, sağılık bizim için önemli konular. Mesela akıllı fabrika çözümümüzle tesisin elektriğini uzaktan açıp kapatmak mümkün. Firmaların çözüm ortağı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

e-TİCARET'E AÇIYOR

Özlem Kestioğlu pandemi döneminde e-Ticaret hacmi yüzde 64 artış gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: e-Ticaret kullanımı da yüzde 36,5’e çıktı. Bu yıl itibarıyla e-Ticaret hacminin 400 milyar TL olacağı öngörülüyor. Artık e-Ticaret yapmıyorsanız büyümeniz çok zor. Onun için firmaların ya pazar yerlerinde olmaları ya da kendi altyapılarını hayata geçirmeleri gerekiyor. Biz de pandemi döneminde KOBİ’lere e-Ticaret paketi sunduk. Ödeme ve pazar yeri entegrasyonu ile kargo takibi sistemi sunuyoruz. KOBİ’leri hızlı şekilde e-Ticaret’e geçirerek 7/24 saat satış yapmalarını sağlıyoruz. Facebook ve Instagram’da ücretsiz reklam desteği verdik. Bu hizmetimiz sayesinde bir mobilya şirketi yüzde 500 artırdı.

SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUMA

Son yıllarda KOBİ’lere yapılan siber saldırılarda artış yaşandığına dikkat çeken Özlem Kestioğlu “2022’de güvenlik harcamalarını 133,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de veri ihlali bir yılda yüzde 10,3 artış gösterdi. Siber saldırıların yüzde 43ü KOBİ’leri hedef aldı. Bu noktada KOBİ’lerimize en iyi teknolojiyi vermeyi hedefliyoruz. Vodafone siber güvenlik merkezini hayata geçirdik. Siber saldırı olmadan tespit ediyoruz. 5 veri merkezi ile hizmet veriyoruz. Her yıl siber güvenlik alanında yüzde 70 her büyüyoruz. Bulut Santral ve siber güvenlik operasyonu gibi çözümlerle 100 milyon liralık bir ekosistem oluşturduk. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vodafone Türkiye, ‘Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu'nu yayınladı Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirliği Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele almaya başlayan Vodafone Türkiye, daha önce ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez ‘ÇSY Raporu’ adıyla yayınladı.

Vodafone Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak faaliyet gösteren Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Servis gelirleri 8,2 milyar TL’ye ulaşan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, son 5 yılın rekor büyümesine imza attı.