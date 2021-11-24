Türkiye Gazetesi

Akaryakıt sektörü, dolar/TL'deki yukarı yönlü sert hareketlenme sebebiyle zam beklentisine girdi. Bu kapsamda geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.

POMPAYA YANSAYACAK ARTIŞ MİKTARLARI

Söz konusu artışların benzine 1,02 TL, motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.



Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.



Fahiş zam için acil tedbir şart İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, dövizi bahane ederek piyasalarda yaşanması muhtemel zamlarla ilgili olarak devletin, bazı sektörlerdeki ürünlere fiyat sınırı koyabileceğini söyledi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli: Otogaza 19 kuruş zam Son dakika haberine göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.

Dolar yükseldi, fırsatçı zamma kalkıştı ATO Başkanı Baran, maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üreticilerin imzalanmış sözleşmelere riayet etmeyerek toptancı ve dağıtıcıları zor durumda bıraktığını söyledi.