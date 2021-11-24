Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, attığı twetten sonra hisselerinin belli bir bölümünün satışını gerçekleştirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirime göre 23 Kasım'da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet satıldı.

TOPLAM DEĞERİ 1,05 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Yapılan bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti.

BELLİ BİR BÖLÜMÜNÜ GERİ ALDI

Bununla beraber Musk, elindeki opsiyonları kullanarak 2,15 milyon Tesla hissesi aldığını da SEC'e bildirdi.

VERGİ ÖDEMELERİNE GİDECEK

Son satışlarla birlikte Musk, Tesla'daki payının yüzde 10'unu satıp satmamasına ilişkin açtığı Twitter anketinden bu yana, 9,2 milyon adet Tesla hissesi sattı ve bu satışlardan yaklaşık 9,9 milyar dolar elde etti. Bu paranın büyük kısmı vergi ödemelerine gidecek.

Elon Musk'ın çılgın planı! Nükleer savaş öncesi dünyadan kaçacaklar SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk,’ın uzayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Musk Mars'la ilgili çalışmalar hakkında konuştuğu sırada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Elon Musk özür diledi: Tesla sürücülerini isyan ettiren kesinti ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın otomobil kilidini açmaya ve otomobili çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında çıkan sorun, araç kullanıcılarını mağdur etti. Araçlarını kullanamayanlar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tutarken, şirketin CEO'su Elon Musk özür diledi.

Elon Musk, Starship'i Dünya'nın yörüngesine fırlatacak ABD'li uzay teknolojileri firması SpaceX, Starship uzay aracını 2022 başında Dünya'nın yörüngesine fırlatmak için deneme uçuşu gerçekleştirecek.