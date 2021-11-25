Türkiye Gazetesi

Süt sektörünün temsilcileri yaptıkları ortak açıklama ile çiğ süt alım fiyatının litre başına 4 lira 95 kuruşa çıkarılmasını talep etti.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Başkanı Eray Çiçek ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu imzasını taşıyan açıklamada “Eğer fiyatlar önümüzdeki dönem için hak ettiği oranda revize edilmeden bu şekilde uygulanmaya devam edecek olursa ne yazık ki hayvanların kasaba gidişi hızlanacak, bunu et krizi takip edecektir. Üreticilerimizi sektöre tutunmalarını sağlamak gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi: Son bir yılda süt yemi fiyatı yüzde 51, besi yemi fiyatı yüzde 48, mısır silajı fiyatı yüzde 31, yonca fiyatı yüzde 29, saman fiyatı ise yüzde 15 artmıştır. Üretici, bir litre çiğ sütü ekim ayı itibarıyla ortalama 3 lira 2 kuruşa satıyor. Yemin kilosunu ise 3 lira 30 kuruşa satın almıştır. Bir litre süt satarak alabileceği yem bir kilo bile etmemekte, 0,92 kilo etmektedir. Bu parite son yılların en düşük paritesidir. 1,5 pariteye göre eline geçmesi gereken fiyat 4 lira 95 kuruş olmalıdır. Bununla birlikte Ulusal Süt Konseyi, pariteyi göz önüne alarak üreticilerin beklentilerine cevap verecek fiyatı üçer aylık dönemler hâlinde açıklamalıdır.

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