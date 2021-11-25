Türkiye Gazetesi

BM Gıda Ajansına göre gıda fiyatları ekim ayında son 10 yılın rekor seviyesine çıktı. Şubat ayında Texas Arctic patlaması, Ağustos ayında Ida kasırgası ABD’de gübre üretimini kesintiye uğrattı.

Küresel çapta etkili olan azotlu gübre üretiminin eksikliği çiftçileri zor durumda bıraktı ve fiyatları rekor seviyeye çıkardı. Ardından doğal gaz fiyatları yükseldi.



BM Gıda Ajansına göre gıda fiyatları ekim ayında son 10 yılın rekor seviyesine çıktı.



BMO Capital Markets'a göre, bu ay küresel üre fiyatları ilk kez ton başına 1.000 doları aştı. Rusya ve Çin ihracatı kıstı. Azotlu gübre kullanımı mısır, kanola ve buğday verimini artırmak için önemli. Ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle ABD’de bazı çiftçiler azotlu gübre almayı erteledi. Çiftçilerin gübre alımlarını bahara ertelemesi tedarik zinciri tıkanıklığı riski taşıyor.



Uzmanlar azotlu gübre fiyatlarındaki artışın temel gıdalarda (ekmek, makarna) fiyatlarında da artışa neden olduğunu ve et fiyatlarında da dolaylı olarak etkili olduğunu açıkladı.



ABD merkezli Tarım Perakendecileri Derneği CEO'su Daren Coppock fiyatların bu kadar yüksek olması nedeniyle bazı çiftçilerin alımları ertelediğini ve yılın en yoğun zamanlarında bu durumun ülkedeki erzak stoğu için bir risk oluşturduğunu söyledi.

Argus Media'ya göre, küresel azotlu gübre satışları 2020'de 53 milyar dolar değerindeydi ve fiyatlar bu yıl şimdiye kadar en az %80 daha yüksek.





Kansas çiftlik Kooperatifi MKC fiyatların artmasıyla, ön ödemeli gübre satışlarını azalttığını söyledi.

Wisconsin'li bir çiftçi olan Jim Zimmerman, tüm gübresini bu yıl bahara bırakmaya karar verdi.

Zimmerman, gelecek yıl fiyatların daha da artmasından yana endişeli olduğunu söyledi.





DAHA FAZLA SOYA FASÜLYESİ DAHA AZ MISIR



Uzmanlara göre çiftçiler daha fazla soya fasulyesi ve daha az mısır ekerek gübre ihtiyaçlarını azaltabilirler, ancak veriler bunun tam tersini gösteriyor.



ABD Tarım Bakanlığı, ülkede mısır ekimlerinin 2021'de 93,3 milyon iken 2022'de 92 milyon akre düşeceğini tahmin ediyor.



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