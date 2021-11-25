Türkiye Gazetesi

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Hem hükümet kanadından hem de sendikalardan peş peşe açıklamalar geliyor. Konuyla ilgili bir konuşma da Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı. Atalay "Asgari ücret konusun rakam söylememeye gayret ediyorum. Rakam söylüyorum ama kime söylüyorum? Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Cumhurbaşkanı biliyor ne söylediğimi. Allah da biliyor, kulun bilmesi gerektiği zaman da söylerim. Öyle bir konu olduğu zaman kendimizi bağlıyoruz ve yönetimle oturup konuşuyoruz. Bundan iki dönem önce bir rakam söyledim. O dönem 70 lira noksan para verdiler” ifadelerini kullandı. Atalay, makul bir rakamda buluşulması gerektiğini söyledi.

Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücret ay sonu gelmeden belli olacak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin ay sonu gelmeden belli olacağını söyledi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek ve adalet duygusunu pekiştirecek seviyede olacağını duyurarak, "Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum” dedi.