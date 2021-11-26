Türkiye Gazetesi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 24 Kasım hava trafiği verilerini açıkladı. Buna göre Covid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 1822 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

PEGASUS DA LİSTEDE

THY, günlük 969 uçuşla 2. sırada, Lufthansa ise 932 seferle 3. sırada yer aldı. Pegasus Hava Yolları da 360 uçuşla listenin 10. sırasında bulunuyor.

THY pilotu Meksika'da hayatını kaybetti THY'de kaptan pilot olarak görev yapan Ambrose Blaine, Meksika'da motosiklet kazası geçirdi. Blaine, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

THY Avrupa'da ikinci sırada Türk Hava Yolları, 1-7 Kasım arasında günlük 1020 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.