Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de ‘Süper varyant’ etkisi. Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı kripto para piyasasını altüst etti. Bitcoin, Kasım ayında gördüğü 68 bin 991 dolarlık zirveden yüzde 20 gerileyerek 50 günlük hareketli ortalamasının sınırında 54 bin 700 dolar civarına düştü.

BITCOIN’DEN SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin, kasım ayında gördüğü 68 bin 991 dolarlık zirveden yüzde 20 gerileyerek 50 günlük hareketli ortalamasının sınırında 54 bin 700 dolar civarında bulunuyor. Gün içerisinde 59 bin 398 dolar ve 54 bin 24 dolar arasında dalgalanan Bitcoin'in açıklanan varyant haberlerinden sonra düştüğü tahmin ediliyor.

YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasalarının genelinde bir düşüş görülürken Ethereum da gün içerisinde yüzde 10’a yakın değer kaybederek 4 bin dolar sınırında bulunuyor. Gün içerisinde 4 bin 554 dolar ve 4 bin 5 dolar arasında dalgalanan Ethereum da Bitcoin'deki düşüşü takip etti.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, B.1.1.529 olarak adlandırılmış, yetkililer bu varyantın endişe verici olduğunu kaydetmişti. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Javid yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

HİNDAİSTAN’DAN YASAKLAMA KARARI GELMİŞTİ

Hindistan hükümeti, ülkede kripto paraların çoğunu yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Ancak kararın hangi kripto paraları kapsayacağı henüz bilinmiyor. Bazı kripto para birimlerinin ise blok zinciri (blockchain) teknolojisini sürdürmek için korunacağı düşünülüyor.

El Salvador Bitcoin şehri kuruyor: 300 bin Bitcoin’e mal olacak Dünyada kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.

Bitcoin 120 teravat elektrik tüketimiyle eleştirilerin hedefinde: Kripto para birimi Bitcoin, yıllık 120 teravat elektrik tüketiyor. Bitcoin tükettiği elektrikle Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 41’i oranında enerji harcamış oluyor. Ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığı zaman ise Bitcoin, tüm ülkeler arasında 32’inci sırada yer alıyor.

Kripto para piyasasında sert düşüş: Bitcoin 59 bin dolar seviyesine indi Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Yaşanan düşüşte ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı tasarının etkisinin olduğu görülürken, piyasaların öncü para birimi olan Bitcoin, 24 saatte yüzde 2.9 düşüş gösterdi.