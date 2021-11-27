Türkiye Gazetesi

Türkiye, düşük faiz ve üretim odaklı bir büyüme patikasına geçerken; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu “İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi sürmektedir” dedi. Finansal İstikrar Raporu’nun 33’üncü sayısına önsöz yazan Kavcıoğlu; iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin, aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürmekte olduğunu, ihracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanmanın, cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirtti. Kavcıoğlu, bu durumun reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine de olumlu yansıdığını ifade ederek döviz pozisyonundaki iyileşmenin de devam etmekte olduğunu aktardı.

BORÇULUK SEVİYESİ PANDEMİ ÖNCESİNDE

Salgınla birlikte artan borçluluk oranlarının salgın öncesi seviyelerine gerilediğine işaret eden Kavcıoğlu “2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlama ticari kredilerden kaynaklandı. Ancak para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesi toparlandı. TCMB, fiyat istikrarı doğrultusunda da enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar, elindeki araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Stadı ile yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, " Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz" dedi.

Dertleri faiz artışı Piyasalar sakinleşti, dolarda oynaklık azaldı. Goldman Sachs ve Deutsche Bank ise hâlâ TCMB’nin faiz artırmak zorunda kalacağını öne sürüyor. Siyasiler ve iş dünyası ise “Spekülatif ataklara maruz kalan Türkiye bu süreci de atlatacak” diyor.