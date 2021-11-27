Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı | İSTANBUL

Dünya piyasaları geçen haftanın son işlem gününde, son dönemlerin en sert hareketlerinden birini yaşadı. Güney Afrika’da görülen ve aşıya dirençli olduğu düşünülen “Omicron” isimli “B.1.1.529” yeni koronavirüs varyantı, küresel piyasalarda endişeleri artırdı. Yeni kapanmaların yaşanabileceği ve ekonomik aktivitenin bundan zarar görebileceği korkusuyla, petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde geriledi. Talepte düşüş riskiyle birlikte brent petrol, 80 dolar desteğini de kırarak, 77 dolar sınırına kadar düştü. Asya, Avrupa ve Amerika borsaları, yüzde 2’yi aşan oranlarda değer kaybetti.



Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantın adının Omicron olduğunu duyurdu

EN ÇOK TURİZM SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

“Daha fazla kısıtlama” ihtimali, en çok havacılık ve turizm sektörü hisselerini etkiledi. Seyahat ile bağlantılı firmalar, en kötü etkilenenler arasında yer aldı. Genelde güvenli liman olarak görülen Japon yeni, dolar karşısında yüzde 0,5’in üzerinde değer kazandı. Virüsün ilk görüldüğü Güney Afrika para birimi ise son bir yılın en düşük seviyesine düştü. Londra Metal Borsasında bakır fiyatları yüzde 3 düşerek ton başına 9 bin 500 dolardan işlem gördü. Singapur’da da demir cevheri yüzde 5’ten fazla geriledi. Altın tarafında ise, yeni varyantın, merkez bankalarının ultra gevşek para politikalarını terk etme planının etkilenip etkilenmeyeceği sorgulanıyor. ‘Ons’ 1.810 dolara kadar tırmandı. Bu arada iç piyasalara bakıldığında borsa 1.800 puanın altına geriledi. Dolar 12,00-12,25 bandında dalgalandı. Analistler “Yeni varyantın mevcut aşılara ne kadar dirençli olup olmadığı yönündeki açıklamalar çok önemli olacak” diyor.

Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?

BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması! BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Öte yandan mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.