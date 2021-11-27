Türkiye Gazetesi

İsveç'te araştırmacılar, evli çitlerin bankada ortak veya ayrı hesaplarının bulunmasının evliliklerini nasıl etkilediğini görmek istedi.

Stockholm Üniversitesi’ndeki bilim adamlarının 20 ila 80 yaş arasında 10 bin kadın ve erkek üzerinde yaptıkları araştırma, bankada ortak hesabı olan çiftlerin evliliklerinin, hesapları ayrı olanlara göre daha sağlam olduğunu ortaya koydu.

EVLİLİĞE ZARAR VERME İHTİMALİ DAHA AZ

Sosyal ve Kişisel İlişkiler Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, ortak hesabı olanlarda parayla ilgili tartışmaların evliliğe zarar verme ihtimali daha az.

İngiltere’de 1970’lerde evli çiftlerin hemen hemen yarısı ortak hesap kullanıyordu. Günümüzde bu oran 8’de 1. 20’li ve 30’lu yaşlardaki çiftlerde bu oran daha da düşük. Bu durumun arkasında, geleneksel evliliklerin azalması ve çalışan annelerin sayısının artmasının yattığı düşünülüyor.

Kadına yönelik şiddete karşı öneri: Evlilik öncesi çiftlere rapor verilsin Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesi için milletvekillerinden, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması teklifi geldi.

İnternette tanışıp evlenenlerin evlilikleri uzun sürmüyor İngiltere’de Evlilik Vakfı (Marriage Foundation) tarafından yapılan araştırma internette tanışarak yapılan evliliklerin çok sağlıklı olmadığını ortaya koydu.