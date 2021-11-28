Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmî Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Tebliği” ile belli oldu. Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi, yüzde 36,20 oranında artacak. Hem 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için hem de 2022 yılı için geçerli olacak artışa göre; pek çok vergi kalemi, resmî harçlar ve Damga Vergisi ile trafik para cezaları, değerli kâğıt bedelleri yüzde 36,20 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme veya artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda ilan edilen söz konusu oran geçerli olacak. Buna göre yeni rakamlar şöyle oluşacak:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi;

> 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.051 liradan 1.431 liraya,

> 1.301-1.600 cc arasında olanlar için 1.830 liradan 2 bin 492 liraya,

> 1.601-1.800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya,

> 1.801-2.000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya,

> 2.001-2.500 cc arasında olanlar için

7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya yükselecek.

PASAPORT ÜCRETLERİ

> Süresi 6 ay olanlar için 309 lira

> 1 yıl olanlar için 452 lira

> 2 yıl olanlar için 738 lira

> 3 yıl olanlar için 1.048 lira

> 3 yıldan fazla süreli 1.477 lira

EHLİYET HARCI

> 2021’de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 liraya çıkacak.

> A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

TRAFİK CEZALARI

> Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL

> Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL

> Engelli parkını zaptedenler: 392 TL

> Seyir hâlinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL

> Korsan taksi tercih eden: 607 TL

> Geçersiz ehliyetle araç kullanan: 739 TL

> Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL

> Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 826 TL

> Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL

> Kış lastiğine uymayanlar: 1.137 TL

> Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1.823 TL

> Korsan yolcu taşıyan: 1.823-9.125 TL

> 2. defa alkollü yakalanan: 3.091 TL

> Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3.091 TL

> Ehliyetsiz araç kullanan: 3.674 TL

> Aracıyla keyfi ‘spin’ atan, ‘drift’ yapanlar: 9.125 TL

> Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9.410 TL

> Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 TL

MAHKEME HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 117 lira olarak belirlenecek. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

ÇEVREYİ KİRLETEN VE GÜRÜLTÜ YAPAN YANDI

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenler 520 lira, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar 2 bin 815 lira, egzozu standartların ötesinde emisyon yayan araç sahiplerine verilen ceza 5 bin 633 liraya yükseldi. Gürültücü komşu 2 bin 171 lira, arabasında yüksek müzik dinleyerek veya abartılı egzoz taktırarak çevreyi rahatsız edenler de 6 bin 555 lira ceza ödeyecek.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttı Yurt dışından alınan mobil cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için BTK’ ya yapılan IMEI kayıt harcı tutarı yüzde 36,2 artarak 2 bin 772 lira oluyor.

Vergi kaçırana 8 yıla kadar hapis cezası Sahte fatura düzenleyenler ile matrahı düşük göstererek devleti zarara uğratanlara ağır ceza geliyor. Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenleme ile defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar ile bunları tahrif edip gizleyenler 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak