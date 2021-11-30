Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla iki yılda bir düzenlediği Vizyoner Zirvesi’nin dördüncüsü 22 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezinde yapılacak. Bu yılki başlığı ‘Fark Et’ olarak belirlenen zirvede yerli ve yabancı önemli konuklar yer alacak. MÜSİAD Vizyoner’21’in tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı “Her şey fark ederek başlar” diyerek, fark etmenin geleceği inşa etmek olduğunu kaydetti. Soruları da cevaplayan Asmalı, Türkiye ekonomisinde bir makas değişikliği yaşadığını belirterek “Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık, geçmiş döneme nazaran. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye’de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hâle geldik” değerlendirmesini yaptı.

İTHALATI DA ÖZENDİRMEMELİ

Kurun düşük olup ithalatı özendirmemesi gerektiğini dile getiren Asmalı, kurda ani değişiklikler olmaması gerektiğini de iş dünyasının istediğini ifade etti. Doların yıl sonu için 8,5-9 TL bandında olmasının mantıklı olduğunu kaydeden Asmalı, “12-13 TL’ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kasım ve aralık aylarında yurt dışından alınan krediler nedeniyle yüklü ödemeleri olduğunu vurgulayan Asmalı, hem kamu hem de özel sektörün talebinin kuru yükselttiğini, bunun geçici olduğunu düşündüğünü aktardı. Asmalı, “Türk lirasının değerini korumak faiz artırmak değildir. Dünyada eksi faiz veren birçok gelişmiş ülke var. ABD’de şu anda yüzde 6-7 enflasyon var, faiz oranı yüzde 0,25” şeklinde konuştu.

HAREKET 10-15 GÜNE DURABİLİR

Avrupa ülkelerinde ciddi bir enflasyon olduğunu, ancak bu ülkelerin hiçbirisinin faizi çok artırmayı düşünmediğini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki hareketlerin ani olması piyasaya ve bize rahatsızlık veriyor. Yani çok hızlı yükseldik, çok hızlı düştük. Bu oynaklıktan dolayı sanayicinin, üreticinin, ürettiği ürünü fiyatlayamama problemi var şu anda. Ama bunların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz. Kurun bu kadar oynaklığının ve yükselmesinin reel ekonomik verilerle örtüşmediğini her ortamda söylüyoruz. Turizmcilerle konuşuyoruz, ‘önümüzdeki yıl yerli turist otel bulamayacak’ diyorlar. Şu anda bütün rezervasyonlar kapatılmış durumda. Yani 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz, belki dış ticaret fazlası vereceğiz. Yani Türkiye için çok büyük bir fırsat var.”

Merkez Bankası'nın dolar satmaması İngiliz'e dert oldu Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlar, döviz kurundaki son yükseliş olayında da bir defa daha ortaya çıktı. Bunun bir örneği olan İngiliz finansçı Timothy Ash, sosyal medya hesabından olay bir yorumda bulundu.