Türkiye Gazetesi

TSE’nin şarj altyapısına ilişkin iki ayrı standart hazırladığını ifade eden Şahin, “Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar Standardı” ile “Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı”nı hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. Şahin, “Bizim TSE olarak durduğumuz yer TOGG’un heyecanla beklendiği gün, üretim bandından indiğinde o otomobili kullanmaya karar vermiş insanların herhangi bir şarj altyapısı problemiyle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla kara yollarımızda aracı kullanabilir durumda olmaları ve memnuniyetlerinin de yüksek seviyede olmasını temin etmektir. TOGG ile ilgili süreci çok yakından takip ediyor ve önceden hazırlıklı olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

TOGG için nefesler tutuldu: Banttan inmeden teknik elemanlar mezun oluyor Yerli araba TOGG için geri sayım devam ederken, TOGG fabrikasının Bursa’da kurulacağı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından harekete geçen Uludağ Üniversitesi, geçen dönem açtığı 'hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi' programının ilk mezunlarını bu sene verecek.

TOGG’da ‘Sedan’ çalışmaları başladı Yerli otomobil çalışmaları hakkında bilgi veren TOGG CEO’su Karakaş, 2023’ün ilk çeyreğinde C segmentindeki SUV aracın piyasaya lanse edileceğini söyledi.