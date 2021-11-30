Türkiye Gazetesi

Perakende ve e-Ticaret sektörü “Efsane Cuma” ile satış rekoru kırdı. İyzico’nun verilerine göre sadece kasım ayının son haftasını kapsayan Efsane Cuma’da işlem hacminde yüzde 38, işlem adedinde yüzde 22 oranında artış yaşandı. Bu dönemde ortalama sepet yüzde 13’lük artış 259 TL’den 294 TL’ye yükselirken, harcamalar 40 milyar lirayı aştı. En çok alışveriş yapılan sektör her yıl olduğu gibi bu yıl da giyim ve aksesuar mağazalarından oldu. Giyim sektörünü perakende ve araç kiralama sektörü takip etti.

MAAŞ KARTINDAN ÖDEDİK

Efsane Cuma döneminde kredi kartı işlem sayısında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 43 artış görüldü. Bu sene kadınlar erkeklere göre yüzde 67 daha fazla işlem adedine ve yüzde 46 daha fazla işlem hacmine sahip oldular. Ancak erkeklerin işlem adedinde geçen yıla göre yüzde 49 artış yaşandı.

TAKSİT YERİNİ TEK ÇEKİME BIRAKTI

Tüketiciler enflasyonun etkisiyle peşin almayı tercih etti. Geçen yıl tek çekimde yüzde 53, üç taksitte yüzde 30, 6 taksitte yüzde 9 olan işlem hacmi dağılımı, 2021 yılında tek çekimde yüzde 55, 3 taksitte yüzde 27 ve 6 taksitte yüzde 6 şeklinde oldu.

Bu yıl harcamaların yüzde 18’i mobil, yüzde 82’si masaüstünden gerçekleşti. Alışverişlerde web üzerinden yapılan harcamalar daha yüksek olmakla birlikte mobil kanallardan yapılan harcamalarda hem kadınlar hem erkekler nezdinde artış gözlendi. Geçen yıl yüzde 11 mobil kanalından alışveriş yapan kadınlar bu yıl yüzde 17 oranında mobil kanalı kullandılar. Web kanalından alışveriş yapan kadınlar ise geçen yıl yüzde 89 oranında iken bu yıl bu oran yüzde 83’e geriledi. Mobil cihazlardan alışveriş oranının en yüksek olduğu iller ise İstanbul, Ankara, İzmir olurken, en düşük olduğu iller Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Kilis, Tunceli oldu.

MOBİL İKİYE KATLANDI

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte mobil kanaldan yapılan harcamalarda yüzde 90, işlem adedinde yüzde 11 artış yaşandı. Ortalama sepet tutarı ise 108 TL’den 185 TL’ye ulaşarak yüzde 71’lik bir artış gösterdi. Web harcamalarında ise önceki yıla göre işlem hacmi yüzde 30 artarken işlem adedinde değişim yaşanmadı. Web üzerinden yapılan harcamalarda ortalama sepet tutarı geçen yıl 382 TL iken, bu yıl 498 TL oldu ve yüzde 30’luk bir artış görüldü.

En çok artış Aksaray’da

Marmara Bölgesi yüzde 49 artış ile en çok harcama yapılan bölge oldu. En düşük harcamaysa Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti. En çok alışveriş yapılan yerler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Alışveriş oranını en çok artıran il yüzde 190 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı yüzde 189 ile Burdur ve yüzde 102 artış ile Tekirdağ takip etti.

Kasım ayı genelinde satışlar yedi kat arttı

İyzico, Türkiye’de son yıllarda tek bir cuma gününden çıkıp tüm kasım ayına yayılan indirim kampanyalarının verilerini de açıkladı. Kasım ayı boyunca Efsane Cuma’ya oranla 7 kat daha fazla işlem hacmi ve 11 kat işlem adedine ulaşıldı.