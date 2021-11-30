Türkiye Gazetesi

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini açıkladı. Konuya dair değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sanayide büyüme yüzde 10 olurken, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.