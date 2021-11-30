Türkiye Gazetesi

Gençlik platformu Selfy ile gençlerin hayatını kolaylaştıran ve internette özgürce vakit geçirmelerini sağlayan Türk Telekom, yeni faturasız müşterileri için ‘Selfy Avantaj Paketleri'ni uygun fiyatlarla sunduğunu duyurdu. Şirket, Selfy Avantaj Paketleri ile gençlere oyun, video ve sosyal medya gibi pek çok mecrada interneti diledikleri gibi kullanmalarını sağlayacak dört ayrı seçenek hazırladı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu paketler sayesinde interneti uygun fiyata kullanabilen Selfy'liler, 750 dakika ve 250 SMS'i de istedikleri gibi değerlendirebiliyorlar. Ayrıca Selfy kullanıcıları Sil Süpür'den her ay bir kereye mahsus, haftalık 4 GB da hediye kazanıyor. Türk Telekom'un 25 yaş ve altındaki gençler için faturalı-faturasız hatlarını içeren Selfy dünyası, gençlerin hayatına sosyal medyada düzenlenen yarışmalar ve ilgi alanlarına özel fırsatlarla renk katarken anlaşmalı markalarla iş birliği yaparak özel indirimler sağlıyor.