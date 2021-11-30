Türkiye Gazetesi

Motorinde 44 kuruş indirime gidiliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

KENTLERE GÖRE FİYAT DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam bekleniyor Dolar kurundaki yükselişin devam etmesinin ardından benzin, motorin ve LPG'ye bu geceyarısı zam yapılması öngörülüyor.