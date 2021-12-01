Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Yaklaşık 7 milyon çalışan ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak rakamı belirlemek için ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Aralık sonunu bekleme niyetinde değiliz. Bir iki hafta içinde bitiririz” açıklamasının ardından, görüşmelerinin daha erken sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan yıllık enflasyonun yüzde 20’yi aşması tahmin edilirken, en az yüzde 30 bandında artış yaşanacağına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Asgari ücret hâlihazırda brüt 4 bin 203 lira, net 2 bin 826 lira olarak uygulanıyor. Brüt tutardan yüzde 30 artış olması durumunda, net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak.

ORTAK TALEPLER

İşçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, ortak taleplerini dün şöyle açıkladı:

- Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

- Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmelidir. Açıklanan net ücretin altına düşülmemelidir.

- Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

- Bütün ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.

- Ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve emeklilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücretin işçiye bulunduğu ülkede sağladığı satın alma gücüne bakıldığında 2002'de ülkemiz 14. sıradayken 2021 yılında ülkemiz 10. sıraya ilerledi. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarından koruyacağız. " dedi.

Asgari ücret için gözler Ankara'da! 3 sendika taleplerini açıkladı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması yaptı. Ortak yazılı açıklamada asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre mutlu bir şekilde yaşamasını mümkün kılacak miktarda yapılması gerektiği belirtildi.

AK Partili Kurtulmuş: Asgari ücret hakkaniyetli olacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, kurdaki dalgalanmalara da değindi.