Türkiye Gazetesi

Türkiye üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi politikasına geçiş yaparken, büyüme tarafında da sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre;

> Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydetti.

> GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7 arttı.

> GSYH, cari fiyatlarla yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon lira olarak gerçekleşti. Dolar bazında 225 milyar 497 milyon oldu.

> Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 9,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,4 azaldı.

> İhracatın yüzde 25,6 arttığı üçüncü çeyrekte ithalat yüzde 8,3 daraldı.

> Türkiye, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Şili’nin ardından büyümede ikinci sırada yer aldı. G20 ülkelerinin en hızlısı olurken, dünya ekonomileri arasında ise dördüncü oldu.

ÇİFT HANELİ KAPATIRIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ihracatın büyümedeki etkisine dikkat çekerek “Dış talebin verdiği önemli katkıyla büyüdük. Ücretli kesimin millî gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir” dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş “Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. İş dünyası da geleceğe daha umutla bakıyor.

> Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Yılın ilk 10 aylık dönemini baz alırsak 20 sektörümüz rekor kırdı. 2023 yılının 242 milyar dolar olan OVP’deki ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

> Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak “Salgın şartlarının devam ettiği ve dünya ekonomisi ile küresel ticaret açısından oldukça zorlu geçen bir dönemde böylesine güçlü bir büyüme performansı yakalamamız önemli bir başarı” dedi.

> İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Yüzde 7,4’lük büyüme; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen politikaların devamının önemini bir defa daha göstermiştir. Cari açığın gündemimizden çıkarılması, Türkiye’yi daha iyi seviyeye taşıyacak” ifadesini kullandı.

> Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinden yapılan açıklamada “İhracat rüzgârının son çeyrekte de sürmesi, iç talepteki canlılık ve yatırımların da etkisiyle, 2021 genelinde çift haneli bir büyüme sürpriz olmayacaktır” denildi.